Гидрофойлы
Доски
Комплектующие
Гидрофойлы и доски
Гидрофойл ALLU
Freeride | Wave | Long distance
Гидрофойл JUNO
Beginner | Freeride | Wave
Доска TRIO
Travel | Freeride
Доска JUMP
Big Air | Freestyle
Справочник
Смотреть все
В чем прикол винга? Часть вторая - НЕИЗБЕЖНОСТЬ
Что делать если кайтинг и гидрофойл надоели?
В чем прикол винга? Часть первая - НАЧАЛО
Что делать если кайтинг и гидрофойл надоели?
Гидрофойл в Уругвае
Отчет о спотах Уругвая для гидрофойла
Технологии
Смотреть все
Гидрофойлы
Гидрофойл должен хорошо лететь и не напрягать в эксплуатации...
Доски
Разрабатывая наши доски мы руководствуемся следующими положениями...
+7(909)530-62-72
info@darkfoils.ru
Whatsapp
Вконтакте
Фейсбук
Инстаграм
Ютуб
Полезная информация
Справочник
Технологии
Условия продажи
О нас
ИП Сайфулин Фарид Мухаметгалеевич ИНН ОГРНИП